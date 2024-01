Schnee verwandelt Natur in Kunstwerk Ratingen unter einer weißen Decke

Ratingen · Bis in die Mittagsstunden dominierte am Donnerstag noch das Wintergrau. Dann hüllte Flocke um Flocke Ratingen und Heiligenhaus in eine weiße Decke.

18.01.2024 , 12:41 Uhr

13 Bilder Schneefall erreicht Ratingen 13 Bilder Foto: Achim Blazy (abz)

(abin )