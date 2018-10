Ratingen: So schön ist der Oktober 2018

Ratingen Klaus Mönch, Chef des Stadtverbands der Kleingärtner, sagt, dass es sogar fünf Wüstentage gab.

Mönch: Es ist schon auffällig, dass es zu dieser Jahreszeit noch an so vielen Tagen so warm ist. Zuletzt hatten wir in den Jahren 2014, 2012 und 2011 noch Mitte/Ende Oktober einige Sommertage mit Temperaturen von über 25 Grad Celsius. Im vergangenen Jahr dagegen hat man den letzten Sommertag am 5. September gemessen. Das ist jetzt schon fast sechs Wochen früher als in diesem Jahr. Auffällig ist in diesem Jahr auch, dass der Sommer schon recht früh begonnen hat. Bereits am 8. April wurde die 25 Grad-Marke, am 19. April die 30 Grad-Marke überschritten.

Auch die Hitze hat in diesem Jahr länger angehalten. 2017 wurden zuletzt am 29. August Werte von über 30 Grad erreicht, in diesem Jahr war der letzte sogenannte Hitzetag am 18. September. Im vergangenen Jahr wurde auch kein einziges Mal die 35 Grad-Marke geknackt, in diesem Jahr hatten wir sogar fünf sogenannte Wüstentage, also Tage mit einer Höchsttemperatur von mehr als 35 Grad. Seit den Wetteraufzeichnungen des Umweltamtes (ab 1993) und meinen eigenen historischen Aufzeichnungen ab den 1950er Jahren hat es noch nie so viele Sommertage gegeben wie dieses Jahr. Mit 87 Tagen werden sogar die 79 Sommertage des Supersommers 2003 getoppt.