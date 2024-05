Intensives Klangerlebnis Premiere bei Homberger Abendmusiken

Kein angelsächsisches Musikereignis ist vollständig ohne eine Komposition von Edward Elgar (1857 bis 1934). Berühmt sind seine Werke „Pomp and Circumstance“ oder „Land of Hope and Glory“, die jeweils Höhepunkte der Last Night of the Proms sind. In der Christuskirche kam dagegen seine „Serenade e-Moll op. 20“ zur Aufführung. Romantisch-melodisch begann sie mit dem Allegro piacevole. Das folgende Larghetto ertönte danach getragen, weich und feierlich, bevor das Allegretto die Zuhörer tänzerischer und bewegungsfreudiger unterhielt und zum Ende sanft auslief.