Gesundheitsversorgung in Ratingen Notdienstpraxen sollen Ende August schließen

„Wir haben in Ratingen sehr gut und lange mit dem St. Marien-Krankenhaus kooperiert, die Klinik hat uns auch die Räumlichkeiten für die beiden Notdienstpraxen vermietet. Wir sind insofern von der Entscheidung des Krankenhaus-Trägers bzw. der des Insolvenzverwalters unmittelbar betroffen, da unsere Notdienstpraxen in Nordrhein grundsätzlich an oder in einem Krankenhaus angesiedelt sind“, erklärt die KV. Dies werde im Sozialgesetzbuch V (§ 75 Abs. 1b) so auch vorgegeben: („[…] „Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen den Notdienst auch durch Kooperation und eine organisatorische Verknüpfung mit zugelassenen Krankenhäusern sicherstellen; hierzu sollen sie entweder Notdienstpraxen in oder an Krankenhäusern einrichten oder Notfallambulanzen der Krankenhäuser unmittelbar in den Notdienst einbinden.[…]) sowie in einer entsprechenden Vereinbarung mit dem NRW-Gesundheitsministerium (MAGS) verbindlich festgehalten: Flächendeckende Einführung von Portalpraxen | Mit Menschen für Menschen. (mags.nrw)“