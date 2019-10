Ratingen : So geht es weiter bei Sahm Autoservice

Ratingen Geschäft läuft trotz Insolvenzverfahrens weiter. Es gibt Gespräche mit potenziellen Investoren.

Die Telefone stehen dieser Tage kaum still. Die Kundendienstmitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, Kunden mit Terminen für Winterwartungsarbeiten und Räderwechseln zu versorgen. Daneben organisieren sie das Tagesgeschäft von Service-, Reparatur-, Lack- und Karosserie-Leistungen. Entsprechend herrscht auch in der Werkstatt geschäftiges Treiben. Mit dem Einsetzen des Herbsts und sinkenden Temperaturen werden neben alltäglichen Wartungs- und Reparaturarbeiten derzeit zahlreiche Autos für den Winter gewartet und Winterräder montiert.

Eine Eigensanierung durch Insolvenzplan kommt nach Angaben der Insolvenzverwalters deshalb nicht in Betracht, weil sich schon früh abzeichnete, dass einzelne existenzielle bzw. komplizierte Vertragsgeflechte nicht mit der notwendigen Zustimmung der jeweiligen Vertragspartner umstrukturiert werden können. Insolvenzverwalter, Dr. Marc d’Avoine, ATN d‘Avoine Teubler Neu Rechtsanwälte, und sein Sozius, Rechtsanwalt Peter Mazzotti, haben in den vergangenen Wochen daher mit potenziellen Investoren Verhandlungen aufgenommen und diese vorangetrieben. Auf Basis der Entwicklung dieser Gespräche besteht mittlerweile gesteigerte Zuversicht, dass der Betrieb auch tatsächlich dauerhaft am Standort an der Boschstraße 4 erhalten werden kann. Es kommt nun allerdings darauf an, dass sich ein Investor für den Einstieg in das Unternehmen entscheidet und die Hersteller, VW und Audi, diesen akzeptieren.