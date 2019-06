Ratingen : Schulen starten zum Endspurt vor den Ferien

Alles im Plan: Lintorfer Gymnasiasten nehmen Gewässerproben am Dickelsbach zwischen Lintorf und Angermund gemeinsam mit Klaus Mönch vom Umweltamt der Stadt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen/Heiligenhaus Das Schuljahrsende naht. Was für alle Klassen aber nicht heißt, dass jetzt die Füße hochgelegt und nur noch die letzten Stunden gezählt werden.

Von Monika von Kürten

Sowohl die Grund- als auch weiterführenden Schulen haben noch Einiges auf dem Terminplan stehen. Feierlich, sportlich, musisch oder ökologisch – die Aktivitäten sind so bunt und unterschiedlich wie das Leben und Lernen an den einzelnen Bildungseinrichtungen.

So haben Schüler des Ratinger Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und der Helen-Keller-Schule nach einem gemeinsamen Unterrichtsprojekt die Idee entwickelt, etwas gegen das Insektensterben und für den Klimaschutz tun. Mit Unterstützung des zuständigen Stadtamtes ist geplant, noch vor den Sommerferien gemeinsam am Grünen See in geeigneter Lage eine Linde zu pflanzen. Dafür warben sie am Markt in Ratingen mit einem Infostand für ihre Idee. Dort nahmen sie auch Spenden für die Finanzierung des Projekts entgegen.

INFO Was vor den Ferien gilt Die Sommerferien in NRW beginnen am 15. Juli. An den weiterführenden Schulen werden am Tag vor den Sommerferien die Zeugnisse vergeben, an Grundschulen ist das im Laufe der letzten Unterrichtswoche möglich. Das neue Schuljahr beginnt am 28. August. Vorschrift Unmittelbar vor und im Anschluss an die Ferien darf ein Schüler nur beurlaubt werden, wenn die Beurlaubung nicht dem Zweck dient, die Schulferien zu verlängern, günstigere Urlaubstarife zu nutzen oder potentiellen Verkehrsspitzen zu entgehen. Beurlaubungsanträge für beispielsweise religiöse Feiern, schwere Erkrankungen oder Todesfall in der Familie sind schriftlich und rechtzeitig an die Schule zu richten.

Auch am Lintorfer Kopernikus Gymnasium beschäftigen sich Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Umwelt. Im Rahmen unterrichtsbezogener Exkursionen zum Themenbereich Ökologie haben der Biologieleistungs- und ein Grundkurs vergangenen Freitag unter Leitung von Klaus Mönch vom Umweltamt zwei Fließgewässer-Exkursionen durchgeführt. „Untersucht wurden die biologische Gewässergüte anhand kleiner wasserlebender Tiere, die chemische Gewässergüte und die Strukturgüte. Das sind auch die Kriterien, die zum Beispiel für die Bewertung durch die Wasserrahmenrichtlinie der EU eine Rolle spielen“, erklärte Lehrerin Heike Peter.

Ein Beispiel für musikalische Aktionen zum Schuljahresende ist das JeKits-Konzert der Zweitklässler der Lintorfer Heinrich-Schmitz-Grundschule am 5. Juli. „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ ist ein kulturelles Bildungsprogramm in Grund- und Förderschulen des Landes Nordrhein-Westfalen bei dem die Kinder von Beginn an gemeinsam mit selbst gewählten Instrumenten musizieren.

„Die Eltern und die gesamte Schulgemeinde werden überrascht sein, was die kleinen Musiker im vergangenen Jahr alles gelernt haben“, sagte Schulleiterin Britta Brockmann.

In sportlicher Hinsicht sind in vielen Schulen des Kreis Mettmann Charity-Walks eine beliebte Aktivität in den letzten Tagen vor den Ferien. Seit nunmehr 21 Jahren wird zum Beispiel in der Gerhard Tersteegen Grundschule Heiligenhaus solch ein Sponsorenlauf durchgeführt. Am 28. Juni sammeln die Kinder unter dem Motto „Laufen macht Laune“ zum einen Spenden für das Kinderhilfs-Projekt „Hundertwasser-Haus“ in Essen , und zum anderen Gelder für einen Ladekoffer und Bücher zur Aufstockung der Klassenbücherei. Die Spendenübergabe wird am 11. Juli, 10 Uhr, im Rahmen einer Schulversammlung in der Turnhalle stattfinden.

Sportlich wird es auch am 7. Juli auf dem Sportplatz an der Lintorfer Jahnstraße zugehen, wenn die Schülerinnen und Schüler der Ratinger Grundschulen beim traditionellen Fußballturnier von Rot-Weiß Lintorf um die Wette kicken. Jungen und Mädchen werden an diesem Tag gemeinsam jeweils auf Kleinspielfeldern gegen die Gegner aus den anderen Schulen antreten. Zuerst werden die Erst- und Zweitklässler versuchen „das Runde in das Eckige“ zu bekommen, in der zweiten Hälfte die Dritt- und Viertklässler.

Selbstverständlich dürfen zum Schuljahresende auch die Abschlussfeste nicht fehlen. So werden am 28. Juni an der Realschule Heiligenhaus die Abschlussschüler und -schülerinnen feierlich entlassen. Nach einem Gottesdienst in der Suitbertuskirche beginnt die Abschlusszeremonie in der Turnhalle der Realschule. Auch werden die traditionellen Abschlussfotos der Gruppe gemacht.

Auch das Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium feiert an diesem Tag sein Schulfest, für das sich die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht haben. Für den stellvertretenden Schulleiter Peter Lausch wird dies das letzte Schulfest sein, da er in den wohlverdienten Ruhestand treten wird.