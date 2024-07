Ratinger Sommerbrauchtum So feiern die Schützen ihr großes Fest

Was sollte man am Sonntag nicht verpassen? Der große Festzug in der Innenstadt lockt immer viele Zuschauer in die Innenstadt. Los geht es um 15 Uhr. Abmarsch ist über den Marktplatz, Oberstraße, Bahnstraße, Freiligrathring, Poststraße, Bechemer Straße, Wallstraße, Grabenstraße und Lintorfer Straße zur Parade auf dem Marktplatz. Danach geht es über die Düsseldorfer Straße Oberstraße, Hochstraße und Brückstraße zum Festzelt, Eingang am Schießstand.