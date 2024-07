20 Dialog-Displays für Ratingen Wer langsam fährt, erntet ein Lächeln

In allen Bezirksausschüssen wurde das Thema debattiert und die Ratsfraktionen haben sich mit ihren Ortskenntnissen intensiv eingebracht. Dabei konnten sie ein internetbasiertes Tool nutzen. Priorisiert wurden sensible Bereiche, wo es entweder besonders wichtig ist, dass das Tempolimit eingehalten wird oder wo die Beschaffenheit der Straße zum Beschleunigen „einlädt“. Am Ende gingen bei der Verwaltung rund 60 Standortvorschläge ein. Jeder Einzelne musste aufwendig darauf hin geprüft werden, ob ein Display dort technisch machbar ist und seine Wirkung entfalten kann. So kamen aus technischen beziehungsweise rechtlichen Gründen nur innerörtliche Straßen mit Tempo 30 oder 50 in Frage.