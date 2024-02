Ratinger bei den Special Olympics Gold und Silber für Ratinger Wintersportler

Im Wettbewerb Ski-Alpin qualifizierten sich Matthias Schmitz zusammen mit Unified Partner Steffen Neukirchen für die Endläufe in der stärksten Gruppe (Advanced). Dort erkämpften sie sich Gold im Riesenslalom und Silber im Slalom. Über diese Leistung freute sich der Tour-Organiator des Ski Clubs, Gero Aschenbroich, besonders, da dieses Team zum ersten Mal in dieser Konstellation in einem Wettbewerb gestartet ist.