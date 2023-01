Rock und Rolli und Möbelkammer Ratinger sind spendenfreudig – kaum noch Lagerkapazitäten

Verkauft werden ausschließlich gebrauchte Waren, die von Ratinger Bürgern gespendet werden. Und die Spendenbereitschaft in Ratingen ist enorm. Täglich erhält der SkF große Mengen an Kleidung, Haushaltswaren und Büchern. Das ist großartig, denn nur so können die Betriebe aufrechterhalten werden. Gleichzeitig bringt das die Mitarbeiter vor Ort immer wieder in herausfordernde Situationen: Die vorhandenen Lagerflächen sind zu klein, um das große Spendenaufkommen zu bewerkstelligen.