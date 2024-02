Neuer Titel für einen Ex-Prinzen Stadtgarde ernennt neuen Braumeister

Mike Gans vom Bund Deutscher Karneval ehrte Elke und Gregor Faßbender und verlieh ihnen für 22 Jahre Arbeit und Treue in der Stadtgarde den Verdienstorden in Silber. Michaela Fastie erhielt diesen Orden in Bronze. Guido Vogtmann, der den wunderschönen neuen BR-Karnevalswagen fast ganz alleine – vom Tilly Hippebock bis zu den Zinnen des Obertors – gebaut hat, erhielt den Großen Verdienstorden seiner Garde.