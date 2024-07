Konzertlesung und Genussmenü Literarisch, musikalisch und kulinarisch verreisen

Der Ratinger Künstler Alexander Seidl lädt seine Gäste am Samstag, 24. August, zu einer ganz besonderen Reise ein. Mit seinem Konzertlesungsprogramm „Licht im Leben“ ist er zu Gast in der Trattoria Il Piccolo Cuoco. Hier gibt es eine literarische, musikalische und kulinarische Entdeckungstour. Die Konzertlesung „Licht im Leben“ feierte im April 2024 Premiere in der Wasserburg Haus zum Haus und ist eine Kombination aus den Bereichen Musik und Literatur. Mit einfühlsamen Songs und Texten schaffte der Ratinger mit seinem Erstlingswerk „Licht im Leben“ quasi ein neues Genre, ein Gesamtkunstwerk aus Musik und Literatur, mit dem der Nachwuchsautor das Publikum überzeugen will.