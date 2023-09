Nach Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ Ratinger Gründer startet mit Cashewsaft durch

„Der Saft sieht aus wie normaler Apfelsaft und schmeckt auch ein bisschen so; er ist aber milder und süßer – im Abgang ein bisschen wie Honig und Karamell.“ Wenn Simon Debade über den Cashewsaft spricht, den er mit seinem Start-up Akoua auf den Markt gebracht hat, ist dem Ratinger seine Leidenschaft für das Projekt deutlich anzumerken. Debades Unternehmen ist bislang das Einzige in Europa, das einen Direktsaft anbietet, der aus Cashewäpfeln, den Früchten des Cashewbaums, gewonnen wird. Ende August präsentierte der Unternehmer aus Benin Akoua sogar in der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“.