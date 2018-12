Silvesterkonzert: Berliner Philharmoniker live im Ratinger Kino

Ratingen Das Silvesterkonzert wird in mehr als 250 deutschen und internationalen Kinos zu erleben sein.

Das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker, stets einer der Konzerthöhepunkte jeder philharmonischen Saison, ist mit Daniel Barenboim als Solist und Dirigent am 31. Dezember in mehr als 250 deutschen und internationalen Kinos live zu erleben.

Daniel Barenboim, einer der langjährigsten musikalischen Partner und Freunde der Berliner Philharmoniker, eröffnet das Konzert als Solist in Wolfgang Amadeus Mozarts glanzvollem Klavierkonzert D-Dur, dem „Krönungskonzert“.Es folgen vier berühmte Werke von Maurice Ravel, in denen der Komponist ein vielfältiges musikalisches Bild Spaniens entwirft: die Rapsodie espagnole, Alborada del gracioso und die Pavane pour une infante défunte. Mit dem Boléro, dem vielleicht berühmtesten Crescendo der Musikgeschichte, verabschieden die Berliner Philharmoniker das Publikum in eine rauschende Silvesternacht.

Zusätzlich zu der Konzertübertragung werden exklusive Interviews und ausführliche Werkeinführungen mit Einblicken in die Arbeit der Berliner Philharmoniker geboten. Daniel Barenboim gab im Juni 1964 mit 21 Jahren sein fulminantes Debüt als Solist der Berliner Philharmoniker in Béla Bartóks 1. Klavierkonzert unter der Leitung von Pierre Boulez und ist dem Orchester seitdem in einer engen künstlerischen Partnerschaft verbunden – seit seinem Einstand als Dirigent im Juni 1969 auch regelmäßig am Pult des Orchesters.