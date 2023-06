Schüler beschäftigten sich mit Inklusion Stadt zeichnet Wettbewerbssieger aus

In der Kategorie „Kinder“ bis 13 Jahren gewann der erst elfjährige David Sud mit einem rund vierminütigen Video, das das Thema Inklusion in Deutschland und einigen anderen Ländern in all seinen Facetten vorstellte. Den zweiten Platz belegte die Klasse 5d der Lintorfer Käthe-Kollwitz-Realschule. Die Schüler hatten 27 sogenannte „Buddy Books“ gestaltet, in denen sie ihre Gedanken zur Inklusion und Teilhabe zur Sprache brachten. Auch der dritte Platz ging an die Lintorfer Dependance der Käthe-Kollwitz-Schule: Schüler der Klassen 7d und 7e hatten Gedichte zum Thema verfasst und passende Bilder gemalt. Außerdem gab es ein Kurzvideo und ein weiteres Gedicht, das zwei ukrainische Schülerinnen geschrieben und dann mit Hilfe einer App in die deutsche Sprache übersetzt haben.