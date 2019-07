Ratingen : Schüler haben clevere Businesspläne

In diesem Jahr kommen die Erstplatzierten vom Immanuel-Kant-Gymnasium in Heiligenhaus.

Mit der Siegerehrung im Rahmen des Cromford-Parkfests endete der vierte Changes.Award. In diesem Jahr drehten sich die Projektthemen um das Thema Society 5.0. Dieses anspruchsvolle Thema setzten alle teilnehmenden 12 Gruppen sehr erfolgreich um. Am 27. Juni präsentierten sie ihre Businesspläne sehr professionell im Finale, so dass es für die Jury nicht leicht war, die ersten drei Plätz zu besetzen. So gibt es in diesem Jahr gleich 2 dritte Plätze.