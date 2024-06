Aktion in Ratingen Die besten Teams beim Stadtradeln

Die Goldmedaille für das beste unter den 54 Teams aus Ratingen ging fast schon traditionell an die Martin-Luther-King-Gesamtschule in Ratingen West. 110 Aktive aus der Schulgemeinschaft hatten sich beim Stadtradeln angemeldet und gemeinsam am Ende 25.322 Kilometer herausgefahren. Klar, dass damit auch der Sieg in der Kategorie „weiterführende Schulen“ an die MLKG ging.