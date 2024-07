Selbsthilfegruppe Parkinson Ratingen „Es tut gut, sich austauschen zu können“

Deshalb werden in der Parkinson-Selbsthilfegruppe naturgemäß all die damit auftretenden Probleme und Sorgen besprochen. Oder auch Fragen wie: „Welche Medikamente helfen in welchen Situationen am besten?“ Es gibt aktuelles Informationsmaterial für Betroffene, aber auch für ihre Angehörigen. Großes Interesse besteht auch immer an Expertengesprächen, wozu Fachärzte, Klinik-Professoren und Therapeuten eingeladen werden. Nicht zu kurz kommt bei alledem auch gemeinsames Erleben und Spaß haben. Und es wird musiziert und gesungen. „Gerade das Singen in Gemeinschaft schafft eine ganz besondere Atmosphäre“, bestätigt die Gruppengründerin. Auch Gymnastik, Sport und Spiele kommen nicht zu kurz.