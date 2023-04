Anne-Frank-Schule Ratingen Grundschule richtet Elternhaltestelle ein

Die ersten Tage waren bislang ein voller Erfolg. Am ersten Tag sind 60 Kinder zur Elternhaltestelle gekommen. In den ersten zwei Wochen treffen sie sich an der Elternhaltestelle und werden von Tanja Smigoc vom Straßenverkehrsamt zur Schule begleitet. Auch für Eltern ist die Hol- und Bringzone attraktiv, da sich am Ende der Werdener Straße ein Wendehammer befindet.