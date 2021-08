Ratingen : Stadtwerke bauen Ladesäulen-Netz aus

Ratingen Bürger können Vorschläge für Standorte machen. Weitere Säulen werden installiert.

Die neuen Stationen auf den Parkplätzen des Allwetterbades Lintorf, des Hallenbades Angerbad sowie des Freibades Angerbad wurden bereits in Betrieb genommen. Weitere fünf neue Standorte gehen in den nächsten Tagen ans Netz: eine Ladestation mit zwei Ladepunkten in Ratingen West an der Ecke Berliner Straße zur Westtangente nahe der Sparkasse, eine Ladestation mit zwei Ladepunkten in Mitte an der Hans-Böckler-Straße auf dem Parkplatz vor der Stadthalle, eine Ladestation mit zwei Ladepunkten in Homberg an der Ecke Grashofweg zum Ostring am Friedhof, eine Ladestation mit zwei Ladepunkten in Tiefenbroich am Alten Kirchweg gegenüber der Sparkasse und eine Ladestation mit zwei Ladepunkten in Lintorf am Konrad-Adenauer-Platz auf dem Parkplatz vor dem Penny-Supermarkt.