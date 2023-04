Angebote der Stadtverwaltung CDU will digitalen Service der Stadt weiter ausbauen

Klar ist: Ratingens Digitalstrategie kommt voran, jedoch nicht in allen Bereichen im gewünschten Tempo. „Wir wissen, dass die Umsetzung Zeit und Kraft in Anspruch nimmt, jedoch steigt zunehmend auch das Unverständnis von Bürgern“, erläutert Holger Tappert, Ratsherr und Sprecher im Digitalausschuss. „Wenn es Verzögerungen bei der Umsetzung der Digitalisierung gibt, so sollte wenigstens für die Bürger einfach erkennbar sein, wie digital welcher Prozess bereits ist“, ergänzt Tatjana Pfotenhauer, CDU-Ratsfrau und Mitglied im Digitalausschuss. Dazu schlagen die beiden CDU-Politiker die Einführung eines Ampelsystems auf der städtischen Webseite vor, das verständlich anzeigt, wie digital beispielsweise die Beantragung von Dokumenten im Bürgeramt oder das Kita-Portal bereits sind. „Grün steht dann für vollständig digital, sowohl für die Bürger als auch innerhalb der Verwaltung, Gelb bedeutet nur vordergründig digital, zum Beispiel mit Antragsstellung online, die aber manuell innerhalb der Stadt bearbeitet wird, und rot für noch nicht digital“, erläutert Tappert die Idee.