Ermittlungserfolg in Ratingen Serie von Autobränden ist aufgeklärt

Die Brandserie endete dann schließlich am 26. Oktober. Gegen 5.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei an diesem Tag zur Heinrich-Hertz-Straße in Ratingen West gerufen, weil ein dort abgestellter Ford Transporter brannte. Die Feuerwehr war schnell am Einsatzort, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte.