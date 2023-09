Konzert in Ratingen Serenadenkonzert im Haus Oberschlesien

Klaus-Peter Riemer ist ein national und international tätiger Konzertflötist, der bereits im Alter von 27 Jahren einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Tanz Köln/Wuppertal erhielt. Diese Tätigkeit übte er 17 Jahre lang aus. Orchestererfahrung sammelte er unter anderem bei den Düsseldorfer Symphonikern, dem Gürzenich Orchester Köln und dem Bach-Verein Orchester Bonn. Riemer konzertierte als Solist in vielen Städten Europas sowie bei zahlreichen internationalen und nationalen Festivals unter anderem dem 1. Europa-Bach-Festival 2005 in Paris, dem Flandern-Festival in Tongeren/Belgien und den Bad Hersfelder Festspielen.