Neuer Standort im Blicl Seniorentreff West will umziehen

Der Seniorentreff an der Erfurter Straße ist sichtbar in die Jahre gekommen. Der äußere Eingangsbereich, ganz im Stil der 70er Jahre, hat die beste Zeit hinter sich. Der Beton bröckelt, die Pfeiler der Überdachung setzen Rost an. Von den Fensterrahmen blättert die Farbe ab und Holzverkleidungen am Gebäude splittern. Jetzt gibt es auch noch einen Wasserschaden, der städtische Seniorentreff bleibt wohl bis Anfang Juli erst einmal geschlossen.