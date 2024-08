Politik in Ratingen Seniorenrat wird Ende des Jahres gewählt

Was sind die Aufgaben des Seniorenrats? Der Seniorenrat vertritt die Interessen der über 60-Jährigen in Ratingen in allen Bereichen der Kommunalpolitik und des öffentlichen Lebens. Er will die Möglichkeiten der älteren Menschen in Ratingen zur Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben verbessern und ausweiten. Er will den demografischen Wandel mitgestalten und bei einer demografieorientierten Kommunalpolitik mitwirken. Dabei arbeitet der Seniorenrat auch gern und gut mit anderen Interessenvertretungen zusammen, zum Beispiel mit dem Jugendrat und dem Integrationsrat der Stadt Ratingen.