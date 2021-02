Interview mit Ingrid Herden : Seniorenrat setzt sich für Demenz-WG ein

Im November wurde Ingrid Herden zur neuen Vorsitzenden gewählt. Das Gremium arbeitet derzeit digital. Im November wurde eine Hotline für Senioren geschaltet.

Ingrid Herden Nach dem plötzlichen Tod des ehemaligen Vorsitzenden Herrn Dr. Freund im Sommer 2020 hat mich der Seniorenrat in der letzten Präsenzsitzung am 6. November 2020 zur neuen Vorsitzenden gewählt. Da mir eine umfassende Information aller Mitglieder und Vertretungen des Seniorenrates ein besonderes Anliegen ist, kommuniziere ich mit dem genannten Personenkreis sehr regelmäßig per E-Mail und Telefon. Mit meinen beiden Vertretern, Herrn Dr. Jürgen Schroeder und Herrn Rainer Düwel, treffe ich mich wöchentlich und zusätzlich nach Bedarf mit anderen kleineren Gruppen des Seniorenrates per Video-Chat über Jitsi Meet. So lassen sich alle Fragestellungen klären und der Kontakt untereinander in schwierigen Corona-Zeiten halten.