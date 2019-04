Senioren : Seniorenorchester spielt im Gemeindezentrum

ratingen Konzerte in Angermund und in Lintorf

(RP) „Romantik trifft Jazz“ – unter diesem Titel veranstaltet am Freitag, 10. Mai, 19 Uhr, der Angermunder Förderverein Kinder-Jugend-Kirche einen Klaviersoloabend mit Anna Seropian im Evangelischen Gemeindehaus An den Linden 9, Angermund. Es werden Werke von Chopin, Liszt, Tschaikowski, Rachmaninoff und Gershwin zu hören sein. Außerdem erwartet die Zuhörer die Uraufführung eines Stückes von Anna Seropian. Karten gibt es im Vorverkauf bei Lotto-Toto-Kaufmann und Lindenlaubs Buchhandlung in Angermund, außerdem an der Abendkasse (zehn sowie zwölf Euro).