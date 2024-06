Aktionstag im Medienzentrum Digitale Teilhabe ist keine Frage des Alters

Neben dem Seniorenmedientag bieten die ehrenamtlichen Digitalpaten jeden ersten Montag (ohne Anmeldung) und dritten Montag (mit Anmeldung) im Monat von 11 bis 13 Uhr im Pfarrzentrum der Kirchengemeinde St. Peter und Paul, Turmstraße 9 in Ratingen Mitte, eine digitale Sprechstunde zu allen Fragen rund um Smartphone, Tablet und Co. an. Dabei ist für die Ratsuchenden Zeit, das Gelernte unter Anleitung der Digitalpaten am Smartphone oder Tablet auszuprobieren. Bei jedem Termin finden rund 20 ratsuchende Gäste den Weg in die Beratung.