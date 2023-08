Aktion im Seniorenheim Wenn der aufgehübschte Marktwagen das Eis bringt

Schon seit einiger Zeit versucht das Team des Sozialdienstes den Bewohnern des Marienhofs in der Innenstadt so manchen Nachmittag zu „versüßen“. Dabei ist das Team mit einem Servicewagen durch die Gänge gelaufen oder durch den Park und hat je nach Wetter Eis verteilt, oder Bowle oder auch schon mal Glühwein. Dies kam bei den Bewohnern des Seniorenheims immer sehr gut an.