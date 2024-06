Anmelden für den Seeuferlauf Ein Lauf für die ganze Familie – auch mit Hund

Info

Der Seeuferlauf 2023 war ein voller Erfolg. Insgesamt 353 Läuferinnen und Läufer hatten gemeldet und unterstrichen damit, dass der neue Augusttermin eine gute Entscheidung von Organisator Georg Mantyk war.

Mit einer beachtlichen Aktivenzahl waren jeweils das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und die Liebfrauenschule an den See gereist. Aus dem Gymnasium sind 41 Starter in allen Läufen mit Ausnahme des Bambinistarts mit von der Partie gewesen. Aus der Realschule waren 21 Läufer am Start.