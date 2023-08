Seeuferlauf in Ratingen West Erster Dog Run feiert gelungene Premiere

Beeindruckend schnell waren auch die Besten im Dog Run unterwegs. Für die fünf Kilometer benötigte die Kleverin Carolin Joeken mit ihrem Vierbeiner nur 15:23 Minuten. Gesamtrang zwei ging an das Mensch-Hund-Gespann von Jens Gisberg in ebenfalls starken 16:17 Minuten, worauf der Teamname „Dick und Durstig“ nicht sofort schließen lässt. „Der Fressnapf Tracker Pfotenlauf war eine absolute Bereicherung für den Seeuferlauf. Und die besten Zeiten sind wirklich aller Ehren wert“, wurden Mantyks Erwartungen an die neue Laufvariante übertroffen. „Von Seiten der Hundebesitzer gab es für uns als Organisationsteam ausschließlich Lob und Dank. Definitiv werden wir auch in 2024 wieder einen Dog Run anbieten, eventuell sogar in größerem Umfang als in diesem Jahr.“