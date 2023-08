Laufevent am Grünen See Seeuferlauf mit Bambinis und Hunden

Ratingen West · Die Läufer verschiedener Altersklassen gehen am Sonntag am Grünen See an den Start. Welche Neuerungen es gibt und bis wann man sich anmelden kann.

23.08.2023, 15:00 Uhr

Auch die Bambinis gehen in diesem Jahr wieder beim Seeuferlauf an den Start. Foto: Fries, Stefan (frs)

Alles neu, macht im Falle des Seeuferlaufs Ratingen der August. Der Laufevent für die ganze Familie fand bisher immer zu Pfingsten am Grünen See statt. Ab 2023 wird der beliebte Treffpunkt für Bewegungsfreudige Ende August, dieses Jahr am Sonntag, 27., ausgetragen. Dies ist nicht die einzige Neuerung, die Organisator Georg Mantyk vorgenommen hat. Er hat in den Seeuferlauf mit dem Fressnapf Tracker Pfotenlauf auch den ersten Hundelauf der Stadt integriert, bei dem die Vierbeiner mit Frauchen oder Herrchen antreten können. „Aktuell haben sich fast 300 Starterinnen und Starter gemeldet“, benennt der Initiator den status quo. „Angesichts des neuen Termins finde ich das schon eine erfreuliche Zahl, und wir gehen davon aus, dass sich noch einige Kurzentschlossene am Sonntag zum Mitmachen entscheiden werden.“ Die gute Laune und der Optimismus von Veranstalter Georg Mantyk gründen sich darauf, dass der Seeuferlauf nicht nur verspricht ein Familienevent zu sein, sondern wirklich für alle (vertretbaren) Altersklassen einen Lauf im Angebot hat. Bambinis der Jahrgänge 2016 und jünger dürfen 500 Meter laufen – ohne wirklichen Wettkampfcharakter. Die Kinder und Jugendlichen, die zwischen 2008 und 2015 geboren wurden, in Sportsprache die Schüler A bis D, laufen eine Seerunde, die 2500 Meter lang ist. Für ambitionierte Nachwuchsläufer ab 12 Jahren (Jahrgang 2011) und alle erwachsenen Sportfreunde stehen zwei Seerunden zur Auswahl, also 5000 Meter. Die „Königsstrecke“ des Events sind die zehn Kilometer. Entsprechende vier Seerunden sind ab Jahrgang 2009 vorgesehen. Der neue Clou ist natürlich der Fressnapf Tracker Pfotenlauf. Dieser wird den Auftakt des laufenden Sonntags bestreiten und Hundebesitzer samt bestem Freund um 10.30 Uhr auf zwei Seerunden schicken. „Wir sind in Ratingen die erste Veranstaltung, die einen Hundelauf im Programm hat“, ist Mantyk verständlicherweise ein wenig stolz auf diese Neuerung. „Mit Fressnapf konnten wir für diese Idee auch gleich einen Partner gewinnen, der einen solchen Event natürlich erst möglich macht. Der Online-Anmeldeschluss für den Seeuferlauf endet am 23. September um 0Uhr. Die Anmeldung kann unter www.seeuferlauf.de vorgenommen werden. Nachmeldungen sind noch am Sonntag möglich, diese müssen bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start geschehen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, Parkplätze stehen an der Volkardeyer Straße am Grünen See in großer Zahl zur Verfügung.

(RP)