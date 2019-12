Feuerwehr im Großeinsatz : Sechs Menschen bei Hochhausbrand in Ratingen verletzt

Die Rückseite des Hochhauses in Ratingen. Foto: Feuerwehr Ratingen

Ratingen In der Nacht zu Dienstag hat es in einem Hochhaus in Ratingen gebrannt. Dabei wurden sechs Menschen verletzt, einer davon schwer. Die Feuerwehr war im Großeinsatz .

Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Ratingen sind sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der Feuerwehr zufolge hatte am Montagabend ein Schrank auf einem Balkon des neunstöckigen Komplexes an der Berliner Straße gebrannt. Von dort breiteten sich die Flammen auf Teile der Wohnung aus. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.

Die Bewohner der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause, ein anderer Mann wurde aber durch Rauchgase so schwer verletzt , dass er in die Uniklinik Düsseldorf gebracht werden musste. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Feuerwehr war um kurz nach 20 Uhr alarmiert worden, mehrere Löschzüge waren im Einsatz. Insgesamt waren 85 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort.

(kess/dpa)