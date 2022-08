Richtung Köln : Schwerer Unfall auf A3 bei Ratingen – mehrere Verletzte

Auf der A3 in Richtung Köln kam es bei Ratingen am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Foto: Polizei Ratingen

Ratingen Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 in Richtung Köln bei Ratingen wurden am Sonntagnachmittag vier Personen zum Teil schwer verletzt.

Am Sonntagnachmittag kam es auf der A3 in Richtung Köln bei Ratingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Die gemeldete Unfallstelle erstreckte sich über mehrere hundert Meter. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge an zwei Unfallschwerpunkten beteiligt. Bei dem Unfall waren insgesamt zehn Personen betroffen, vier Patienten mussten, teils schwer verletzt, in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Alle übrigen konnten nach kurzer Untersuchung und Behandlung durch den Rettungsdienst ihre Fahrt fortsetzen.