Kultur in Ratingen Schumannabend beim Kulturkreis Hösel

Die von der jungen Sopranistin Jeanne Jansen und ihrem Klavierbegleiter Thomas Linstedt zu Gehör gebrachte Musik und die äußerst informative Moderation eröffnen den Zuhörerinnen und Zuhörern einmalige und neue Einblicke in das musikalische (Seelen-) Leben des Ehepaares. Jeanne Jansen wurde in Caen, Frankreich, geboren und wuchs in der Nähe von Aachen auf. 2019 nahm sie ihr Studium im Fach Gesang/Musiktheater an der Folkwang Universität der Künste Essen in der Klasse von Prof. Rachel Robins auf, das sie im Sommer 2023 erfolgreich abschloss. Dort gab sie 2022 ihr Opern-Debut als Lucieta in „Die vier Grobiane“ von Ermanno Wolf-Ferrari.