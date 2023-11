Schulabschlüsse in Ratingen CDU und Grüne begrüßen Fortführung der „Boje“

„Die 10. Klasse hat zwar niedrigere Abschlussquoten als die 9. Klasse, ist jedoch für die Perspektive der jungen Erwachsenen enorm wichtig. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung war zuerst die Überlegung, die 10. Klasse zwecks Einsparung wegfallen zu lassen, was wir als CDU-Fraktion nicht akzeptieren wollten, auch vor dem Hintergrund unseres hohen Anspruches an die Ratinger Bildungslandschaft. Dank Bemühungen der Stadt, bei der BOJE an anderer Stelle einzusparen, kann die 10. Klasse aufrechterhalten werden, und dies ohne den Sparansatz zu verletzen. Somit sind weiterhin beide Abschlüsse, nach der 9. und 10. Klasse möglich, was uns sehr freut", berichtet Margret Paprotta, CDU-Ratsfrau und Vorsitzende des Schulausschusses, nach der jüngsten Sitzung.