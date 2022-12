Schulleben in Lintorf Kopernikus-Gymnasium: Schule ist mehr als Unterricht

Und für das Selbstbewusstsein wird an der Schule eine ganze Menge angeboten. Allein im Bereich Theater gibt es gleich drei AG-Angebote und in der Oberstufe auch im Kursangebot reichlich Platz. Eine englische Theater-AG bietet Sechstklässlern die Möglichkeit, in der (nicht mehr ganz) neuen Sprache Sicherheit zu gewinnen. Zwei altersgetrennte Theater AGs in deutscher Sprache arbeiten ganz gezielt an einer starken Stimme und dem bewussten Einsatz von Körpersprache. Denn wer sich auszudrücken weiß, kann besser für sich einstehen. Wer seinen Körper kennt, hat es leichter, ihn zu mögen.