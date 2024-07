St. Sebastiani Bruderschaft Ratingen Schützen kündigen das Schützenfest an

„Der Möschesonntag ist eine tolle Gelegenheit, Mitgliedern aller Kompanien die Möglichkeit zu geben, sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen", so Sven Pallessen, Vorsitzender der Bruderschaft. Das Lintorfer Tambourcorp sorgte auf dem Platz für Musik und abseits des Aufmarsches legte ein Schütze nach dem anderen im strahlenden Sonnenschein seine Uniformjacke ab. „Wir feiern hier aber nicht uns selbst, sondern mit und für die Bevölkerung, die in großen Teilen zwar nicht aktiv bei uns tätig ist, aber gerade hier in Ratingen dem Schützenwesen unglaublich nah ist", so Peter Krümmel, Oberst der Bruderschaft.