Ratingen : Schützen feiern Pracht-Wochenende

Ratingen Fröhlicher Ausnahmezustand herrscht seit Freitag vor allem in Ratingen Ost, rund um den Schützenplatz. Gleiches galt am Sonntag für die Innenstadt. Dort formierte sich der Festzug hinter dem berittenen Herold.

Die Kompanien lassen ihre Majestäten und Freunde nicht unbeachtet. Allein entlang der Brückstraße sind es drei Hingucker-Botschaften: „Hofer Quartier – proudly supported by Sons of Hofer“ steht zu lesen. Und: „Andreas Hofer Kompanie Ratingen anno 1931“. Ein Stück weiter heißt es: „Die Bürger-Kompanie grüßt alle Ratinger – Königspaar 2018/19 André und Babsi“.

Der Zeitplan : Um 10.30 Uhr beginnt am Dienstag das traditionelle Schießen um die Würde des Gästekönigs. Am Abend, um 19 Uhr, ziehen die Königspaare mit Gefolge zum Krönungsball ins Festzelt ein.

Fröhlicher Ausnahmezustand bestimmte schon vorher das Geschehen, zumal rund um den Schützenplatz mit Zelt und Kirmes. Und vor allem, bevor am Freitag abends der große Regen kam. Der Stimmung während der Zeltparty tat das aber keinen Abbruch (s. Bericht auf Seite 2). Ein überaus straffes Programm hielt das Wochenende für Schützenchef Gero Keusen bereit. Und es waren nicht nur die durchgetakteten Abrück- und Marschzeiten während de Parade-Sonntags. Im Bürgerhaus begrüßten die Sebastianer feierlich „prominente Gäste aus dem großen Düsseldorfer Brauchtum, außerdem Abordnungen aus Kirchhundem, Meschede und Beelitz“, wie Keusen in einer kurzen Atempause gegenüber unserer Redaktion sagte.

Mit einer Besonderheit ging es dann auch bei der Parade weiter. Immerhin stand sie ein Stück weit im Zeichen eines Jubiläums: Bruderschaft und Tambourcorps Lintorf feiern in diesem Jahr ihre seit 50 Jahren währende Freundschaft. Sie kam so zustande: „Nachdem sich das Ratinger Tambourcorps 1968 aufgelöst hatte, suchte man in Ratingen händeringend Ersatz für die Stelle des Bruderschafts-Tambourcorps. Die Wahl fiel auf die Männer aus Lintorf, die sich schon damals, wie auch heute noch, durch ihr musikalisches Können und ihre Zackigkeit auszeichneten.“ So schildert und lobt es das Programmheft zum großen Schützen- und Heimatfest. Neueinsteiger und erfahrene Spielleute egal welchen Alters seien übrigens gern gesehen.