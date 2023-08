Die Schützen feiern Das Ratinger Oktoberfest ist zurück

Für Stimmung sorgt unter anderem eine der besten Oktoberfest-Bands in Deutschland: „Brandig“ aus Reit im Winkl sind in Ratingen wieder mit dabei. „Wir freuen uns sehr darüber, dass diese tolle Veranstaltung wieder stattfindet“, sagt Bandleader Martin Wilhelm, „das Publikum in Ratingen war absolut ausgelassen und feierfreudig.“ Vier Stunden lang werden er und seine Bandkollegen mit Hits von „Cordula Grün“ über „Skandal im Sperrbezirk“ oder „Layla“ das Ratinger Festzelt zum Kochen bringen.