Brauchtum in Ratingen Schützen ermitteln den Pagenkönig

Der Pagenkönig nimmt an allen Veranstaltungen des Schützenfestes teil und hat die besondere Ehre die „silberne Mösch“ während der Schützenfeiertage stolz durch Ratingen zu präsentieren. Gestartet wird am Samstagsabend mit dem Einzug zum Festgottesdienst in der St. Peter & Paul Kirche. Am Schützenfestsonntag geht es weiter mit dem Festzug durch die Ratinger Innenstadt.