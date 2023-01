Schützen in Ratingen St. Sebastiani-Bruderschaft feiert Titularfest

Nach der Messe zogen rund 200 Schützen und Reiter begleitet von der Kapelle Stein in das Pfarrzentrum zu ihrer Generalversammlung. In großer Einmütigkeit und Harmonie wurde die erste Vorstandsgarnitur in ihren Ämtern bestätigt, und so sind Gero Keusen als „Chef“ gemeinsam mit Brudermeister Hermann Langguth und Ansgar Kessel als Schriftführer sowie Jörg Fiolka als Zeremonienmeister für weitere zwei Jahre in ihren Wahl-Ämtern bestätigt.