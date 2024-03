Kultur in Ratingen Schülerkunst übt Kritik an der Wegwerfgesellschaft

Die Erlaubnis haben sie problemlos bekommen. „Wir haben nur den Ton aufgenommen und darauf geachtet, dass wenig Stimmen drauf sind“, erzählt Lotte. „Wir wollen ja die Gesellschaft als Ganzes kritisieren und nicht einzelne Leute.“ Die Kritik richtet sich an die Konsumgesellschaft, an das ständige Kaufen von neuen Dingen, die dann viel zu schnell wieder im Müll landen. Sie richtet sich aber auch generell an das Produzieren von Müll. Dabei ist den Gymnasiasten durchaus bewusst, dass sie sich damit auch selbst kritisieren. „Wir haben den Müll ja selbst mitgebracht“, sagt Lotte Mörger. „Wir stecken also mit drin.“