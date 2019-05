Ratingen : Kolleg-Schüler lernen Industrierobotik

Ratingen Bei einem Workshop erwarben die Jugendlichen gleichzeitig ein Zertifikat.

(RP) 50 Schüler haben Ihre Zertifikate zum „Workshop für Industrierobotik“ erhalten. Zum ersten Mal fand jetzt an drei verschiedenen Berufsschulen der Region ein solcher Workshop statt: Am Heinrich-Hertz-Berufskolleg in Düsseldorf, am Berufskolleg für Technik und Informatik in Neuss sowie am Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg in Ratingen.