Ratingen : Schüler hinter den Kulissen der Stadtwerke

Schnuppertag bei den Stadtwerken: Rocco (links) und Konstantin (rechts) planen in der Marketingabteilung ihre eigene kleine Pressekonferenz. Foto: SWR. Foto: RP/SWR

Ratingen Beim Schnuppertag in der Verwaltung und im Allwetterbad durften sie auch mitarbeiten.

(RP) Die Stadtwerke Ratingen und die Ratinger Bäder begrüßten zum diesjährigen Girl’s und Boy’s Day insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler im Verwaltungsgebäude auf der Sandstraße und im Allwetterbad-Lintorf. Nach dem Schnuppertag mit Technikbesichtigungen und kleinen Praxisaufgaben waren die Schülerinnen und Schüler begeistert. „Wir hätten nicht gedacht, dass wir schon so viel selber ausprobieren dürfen“, freuten sich die Jungs und Mädels. „Der Tag hat wirklich Spaß gemacht. Unser nächstes Schulpraktikum möchten wir gerne hier machen.“

Beim Girls' und Boys' Day punkteten Bäder und Stadtwerke vor allem mit Praxiseindrücken. Tim, Valen, Hannah und Pia lernten den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe kennen. Dafür erkundeten sie das Allwetterbad in Lintorf. Weil die Anlage für die alljährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten geschlossen war, hatten sie die Badelandschaft für sich. Das Bäder-Team nahm sich also besonders viel Zeit, um den Schülern die Heiz-, Wasserumwälz- und Aufbereitungstechnik des Bades zu erklären.

Julia, Felice und Stephanie mischten sich unter die Elektroniker und Anlagenmechaniker der Stadtwerke Ratingen. Im Wasserwerk in der Broichhofstraße konnten sie live miterleben, wo das Wasser herkommt, das bei ihnen zu Hause täglich frisch aus der Leitung sprudelt. Vor allem die Filteranlagen machten Eindruck auf die Schülerinnen. Auch in die Elektrowerkstatt und in die Abteilung „Planen und Bauen“ konnten die Mädels einen Blick werfen.