Weizsäcker-Gymnasium Ratingen Schüler sind beeindruckt von Lebensmut

Das Zentrum des Friedensdorfes ist der Dorfplatz, auf dem die Kinder unbeschwert spielen und lachen können – etwas, das in ihren Leben zuhause fast unmöglich erscheint. Obwohl die Kinder ihre eigenen Familien in den Krisengebieten zurücklassen mussten, waren sie fröhlich und froh, in Oberhausen Kind sein zu dürfen. Schülersprecherin Eleni Melikidou (QI) zeigte sich tief beeindruckt von so viel Lebensmut und der positiven Art der Kinder und Mitarbeiter.