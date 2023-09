Weltkindertag in Ratingen Bonhoeffer-Gymnasium verleiht Kinderrechten Flügel

Der Weltkindertag wird deutschlandweit jedes Jahr am 20. September gefeiert. An diesem Tag wird ganz besonders auf die Rechte und Bedürfnisse sowie Wünsche der Kinder aufmerksam gemacht. Das Motto des diesjährigen Weltkindertages in Ratingen lautete „Lass deine Wünsche fliegen“. Dazu haben sich Schüler der Klasse 6a des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums etwas Besonderes ausgedacht. Angeregt und begleitet wurde das Projekt von Nelie Pannen, Kunstlehrerin am DBG, in enger Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin Shiva Ghadimi. Und so gab es bereits Wochen zuvor am DBG einen intensiven Austausch und umfassende Aufklärung über die Kinderrechte. In Kleingruppen gestaltete die 6a voller Vorfreude passend zum Motto individuelle Drachen für den Weltkindertag. Mit ihrer Arbeit möchten die Schüler auf die für alle Kinder so wichtigen Rechte aufmerksam machen.