Förderung für Hausbesitzer : Schon 50 Fassaden in der Stadt saniert

Schon 50 Fassaden in der Stadt saniert

So sahen die Fassaden der beiden Häuser an der Bahnstraße vor der Restaurierung aus. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Das Innenstadt-Büro ist Ratinger, die sich für die Erneuerung des Stadtkerns interessieren. Dort gibt es auch Hilfe bei Förderanträgen, beispielsweise für das Fassadenprogramm.

Seit sechs Jahren ist das Innenstadt-Büro Anlaufstelle für viele Ratingerinnen und Ratinger, die sich für die Erneuerung des Stadtkerns interessieren oder sogar aktiv an ihr mitwirken wollen. Eine Reihe von Verbesserungen für das Stadtbild konnte bereits erreicht werden. Nun wurde auch der Internet-Auftritt des Innenstadtbüros umfassend aktualisiert und um neue Inhalte erweitert.

Die Stadt Ratingen hat im Jahr 2016 das Planungsbüro steg NRW aus Dortmund damit beauftragt, Gewerbetreibende, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer sowie weitere lokale Akteure in der Ratinger Innenstadt in den Stadterneuerungsprozess einzubinden. Dies geschieht in erster Linie dadurch, dass sie dazu motiviert werden, die Fördermöglichkeiten des Fassaden-Dach- und Hofprogramms, des kommunalen Verfügungsfonds und des Bürgermitwirkungsbudgets wahrzunehmen. Wenn sie sich dafür entscheiden, werden sie natürlich auch bei der Antragstellung unterstützt.