Aufruf : St. Martin: RP sucht schöne Bilder

Ratingen (kle) Die Vorfreude ist sehr groß. Und die Kinder haben natürlich längst ihre Laternen in liebevoller Kleinarbeit fertig gestellt.

Wie die RP bereits berichtete, ziehen in den kommenden Tage die Martinszüge durch die Stadt. Der große Hauptzug wird am kommenden Donnerstag in der Innenstadt zu bestaunen sein. Dann leuchten wieder die farbenfrohen Laternen in der Dunkelheit, Lieder werden gesungen – eine feierliche Atmosphäre.