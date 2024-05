Homberg Der TC Homberg-Meiersberg spielt Tennis

(RP) Der TC Homberg-Meiersberg feiert den Start in die Sommersaison mit einem großen Tennisfest und lädt alle Tennisinteressierten ein, dabei zu sein. Am Samstag, 4. Mai, haben alle Besucher der Anlage in der Brachter Straße 51 die Gelegenheit, die Attraktivität des Tennissports mit all seinen Facetten hautnah zu erleben und das vielseitige Angebot des TC Homberg-Meiersberg kennenzulernen. Vorsitzender Peter Pfannkuch: „Auch in diesem Jahr werden wir den Ratingern gerne zeigen, was der TC Homberg-Meiersberg zu bieten hat. Diejenigen, die in diesem Jahr Tennis ausprobieren wollen sind dazu genauso herzlich eingeladen und willkommen wie ehemalige Tenniscracks, die den Neuanfang angehen wollen. Der TC Homberg-Meiersberg bietet für neue Mitglieder einen Schnupperbeitrag zum halben Preis für ein ganzes Jahr 2024 an. Mit seinem Tennisfest beteiligt sich der TC Homberg-Meiersberg an der Saisoneröffnung im Rahmen von „Deutschland spielt Tennis“, mit dem der Deutsche Tennis Bund (DTB), die Landesverbände und Tennisclubs in ganz Deutschland gemeinsam ein Zeichen für den Tennissport setzen. Seit der Premiere im Jahr 2007 haben jeweils mehr als 2.000 Vereine an der deutschlandweiten Saisoneröffnung teilgenommen und mit kreativen Ideen sowie einem breit gefächerten Angebot neue Mitglieder gewinnen können. Weitere Informationen zu „Deutschland spielt Tennis“ gibt es im Internet.